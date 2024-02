Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewinnt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,8 Prozent auf 71,33 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 71,33 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 71,72 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.848.089 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 76,10 EUR erreichte der Titel am 17.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 6,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 22,78 Prozent Luft nach unten.

Für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,27 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,70 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 9,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.02.2024 erfolgen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 13,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

