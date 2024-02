Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) steigt am Nachmittag stark

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,8 Prozent auf 72,02 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 72,02 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 72,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 70,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 4.743.830 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,67 Prozent. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 23,52 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,27 EUR. Im Vorjahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 83,70 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,44 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37.200,00 EUR – eine Minderung von 9,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41.003,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 22.02.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

