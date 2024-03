Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 73,28 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 73,28 EUR an der Tafel. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,64 EUR. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 72,96 EUR. Bei 73,34 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 396.838 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 24,84 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,93 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 91,40 EUR.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,72 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 40.261,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41.003,00 EUR umsetzen können.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q1 2024 wird am 30.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 11,72 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Gewinnrückgang bei DAX-Konzernen: Studie warnt vor schwierigem Jahr

Kaufen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Mercedes-Benz-Aktie fällt zurück: Mercedes-Chef bemängelt kürzere Arbeitszeit