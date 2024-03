Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Vormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 73,23 EUR abwärts.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,1 Prozent auf 73,23 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging bis auf 73,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 73,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.786 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.06.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,92 Prozent. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Abschläge von 24,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) seine Aktionäre 2023 mit 5,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,93 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 91,40 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,72 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41.003,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 25.04.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 11,72 EUR je Aktie belaufen.

