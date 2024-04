Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 74,34 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 74,34 EUR. Bei 74,90 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.293.672 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 34,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,10 EUR an.

Am 22.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 40,26 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 25.04.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

