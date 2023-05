Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag im Plus

Um 11:48 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 71,49 EUR nach oben. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf 71,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 71,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 563.945 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Bei 75,92 EUR erreichte der Titel am 06.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 5,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 50,19 EUR. Dieser Wert wurde am 15.07.2022 erreicht. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 42,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,91 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 28.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,26 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 37.516,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 34.858,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,74 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

