Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit KursVerlusten

Um 11:48 Uhr rutschte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 72,74 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,19 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 763.067 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,00 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,26 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.516,00 EUR umgesetzt, gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.07.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,73 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

