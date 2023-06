Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 72,54 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,51 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,94 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141.328 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,91 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.07.2022 bei 50,19 EUR. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 44,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,91 EUR an.

Am 28.04.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,69 EUR, nach 3,26 EUR im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.516,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.07.2024 präsentieren.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,73 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

