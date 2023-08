Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,05 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 68,05 EUR zu. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 68,25 EUR. Mit einem Wert von 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 326.731 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 10,58 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 50,65 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,57 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 91,00 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 27.07.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 38.241,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 36.440,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 26.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 24.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie verliert: Mercedes ruft in China Hunderttausende Autos zurück

E-Auto-Batterie von CATL soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten bringen

DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingebracht