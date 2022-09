Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag Verlust reich

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 12:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 56,86 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 55,88 EUR. Bei 56,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 472.710 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 27,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,29 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,87 EUR an.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 43.482,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.440,00 EUR.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Windpark auf Testgelände in Papenburg geplant

Daimler Truck kritisiert Energiebürokratie des Bundes - Daimler Truck-Aktie im Plus

Kritik an Tesla & Co: Apple-Mitgründer Wozniak sind manche Autos zu digital

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com