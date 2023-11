Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,35 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,35 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 788.376 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,42 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 55,08 EUR fiel das Papier am 31.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,50 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,37 Prozent auf 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 37.716,00 EUR gelegen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 15.02.2024 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 12,86 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter