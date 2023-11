Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zieht am Vormittag an

So entwickelt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,35 EUR zu.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 58,35 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.763 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie somit 23,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 31.10.2023 (55,08 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 5,60 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Es stand ein EPS von 3,44 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,66 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37.716,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,86 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich schlussendlich schwächer

Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

DAX-Handel aktuell: DAX letztendlich leichter