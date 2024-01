Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 59,77 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 59,77 EUR. Bei 59,86 EUR erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,44 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 365.608 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Abschläge von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 80,00 EUR.

Am 26.10.2023 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,44 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,66 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.200,00 EUR – das entspricht einem Minus von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 13.02.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 12,93 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Gewinnen

Freundlicher Handel: Zum Handelsende Gewinne im STOXX 50