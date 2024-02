Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 72,54 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 72,54 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 71,68 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.797.917 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 17.06.2023. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,91 Prozent hinzugewinnen. Am 31.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2022 5,20 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,27 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 86,00 EUR an.

Am 22.02.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 2,99 EUR gegenüber 3,72 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,81 Prozent zurück. Hier wurden 40.261,00 EUR gegenüber 41.003,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

