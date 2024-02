Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 71,99 EUR zu.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 71,99 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 72,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 71,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 147.662 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.06.2023 bei 76,10 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,71 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 23,49 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,27 EUR, nach 5,20 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,70 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Das EPS lag bei 2,99 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,72 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41.003,00 EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 30.04.2024 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 25.04.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 13,10 EUR in den Büchern stehen haben wird.

