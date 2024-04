Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Dienstagmittag ausgebremst

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 73,86 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 73,86 EUR abwärts. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 73,73 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 519.990 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,45 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 4,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 55,08 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 25,43 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,93 EUR. Im Vorjahr erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre 5,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 22.02.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,99 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,72 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,81 Prozent auf 40,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Am 25.04.2025 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,72 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

