Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,78 EUR.

Um 15:51 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 73,78 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 73,23 EUR aus. Bei 74,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.292.587 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,45 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2024. Gewinne von 4,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 31.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,08 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 25,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 5,30 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,93 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 94,10 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 22.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,99 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,72 EUR in den Büchern gestanden. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

