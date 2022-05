Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag höher

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 23.05.2022 09:22:00 Uhr 1,2 Prozent. In der Spitze gewann die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,61 EUR. Bei 64,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 134.106 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Mit einem Zuwachs von 17,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,67 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 17,21 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 88,53 EUR.

Am 27.04.2022 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das EPS lag bei 3,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 3,36 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,02 Prozent zurück. Hier wurden 34.858,00 EUR gegenüber 41.017,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 präsentieren. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 11,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

