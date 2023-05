Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 71,27 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 70,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 965.532 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 75,92 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,52 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 29,58 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,91 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 37.516,00 EUR im Vergleich zu 34.858,00 EUR im Vorjahresquartal.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 12,74 EUR je Aktie.

