Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Freitagmittag schwächer

Um 11:49 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 72,18 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,32 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 72,61 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 533.011 Stück.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,43 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,19 EUR fiel das Papier am 15.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 30,47 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 90,91 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Das EPS wurde auf 3,69 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 37.516,00 EUR gegenüber 34.858,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,73 EUR fest.

