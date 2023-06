Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 71,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,79 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 72,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 86.448 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 5,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 30,23 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,91 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 28.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 37.516,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 24.07.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,73 EUR je Aktie aus.

