Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) präsentiert sich am Dienstagvormittag stärker

Um 09:22 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 56,16 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,21 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.912 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Gewinne von 27,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 50,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wird bei 85,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 16,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36.440,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43.482,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 26.10.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 11,53 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

VW und Mercedes-Benz laut Studie innovationsstärkster Konzern bei vernetztem Auto vorn - Aktien mit Verlusten

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

NASDAQs Plug Power-Aktie im Anlegerfokus: Die Geschichte des Wasserstoff-Unternehmens

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com