Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag zu

23.08.23 09:23 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Zuletzt stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,98 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 67,98 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 68,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 29.102 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,94 Prozent. Am 12.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 91,00 EUR. Am 27.07.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 3,34 EUR gegenüber 2,91 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,94 Prozent auf 38.241,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36.440,00 EUR erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.10.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 24.10.2024. Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,05 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Mercedes-Benz-Aktie verliert: Mercedes ruft in China Hunderttausende Autos zurück E-Auto-Batterie von CATL soll 400 Kilometer Reichweite in zehn Minuten bringen DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) eingebracht

