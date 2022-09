Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 4,0 Prozent auf 53,84 EUR ab. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,61 EUR ab. Bei 56,01 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.575.001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,89 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,87 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2022. Es stand ein EPS von 2,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 EUR in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 36.440,00 EUR, gegenüber 43.482,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,20 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 26.10.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 26.10.2023.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 11,50 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie im Minus: Mercedes ruft Fahrzeuge der C-Klasse zurück

Mercedes-Benz-Aktie schwächer: Windpark auf Testgelände in Papenburg geplant

Daimler Truck kritisiert Energiebürokratie des Bundes - Daimler Truck-Aktie im Plus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: wegosi / Shutterstock.com