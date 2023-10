Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 60,90 EUR ab.

Um 11:48 Uhr ging es für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 60,90 EUR. In der Spitze fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,75 EUR. Bei 62,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.056.801 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 76,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,96 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,08 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 7,91 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,91 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 38.241,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.440,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 24.10.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Gewinn von 13,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

