Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag ab

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 58,18 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,2 Prozent auf 58,18 EUR ab. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 58,13 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 288.872 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,33 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.10.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37.716,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.200,00 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2023 wird am 15.02.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

