Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 58,27 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,27 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 58,46 EUR aus. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,27 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 39.116 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. Mit einem Zuwachs von 30,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 31.10.2023 bei 55,08 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,47 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,50 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 37.716,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 15.02.2024 gerechnet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,86 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

