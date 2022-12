Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 61,12 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 61,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 60,91 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 527.821 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 17.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.07.2022 (50,19 EUR). Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 21,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 82,36 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022. Das EPS wurde auf 3,66 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 40.083,00 EUR gelegen.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 15.02.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 12,62 EUR je Aktie belaufen.

