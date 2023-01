Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag ohne große Veränderung

Kaum Bewegung ließ sich um 12:22 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,29 EUR. Kurzfristig markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 68,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 637.246 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Am 17.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 77,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 50,19 EUR. Mit Abgaben von 34,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 vor. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,93 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.02.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 15.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

