Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag im Minusbereich

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 67,07 EUR ab. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 67,06 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,60 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.054.491 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.02.2022 bei 77,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 13,90 Prozent zulegen. Am 14.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 50,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 33,63 Prozent sinken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 82,83 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 40.083,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 17.02.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2022 12,83 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

