Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag fester

Um 09:22 Uhr stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 67,49 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 67,76 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 67,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 69.793 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Bei 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,36 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.07.2022 bei 50,19 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,83 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlichte am 26.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.716,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umsetzen können.

Am 17.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 12,83 EUR fest.

