Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag fester

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 60,83 EUR zu.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 60,83 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 61,03 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 60,60 EUR. Zuletzt wechselten 511.130 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 16.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,10 EUR. 25,10 Prozent Plus fehlen der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 31.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 55,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 80,00 EUR aus.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 26.10.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im vergangenen Quartal 37.200,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.716,00 EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 22.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,93 EUR je Aktie aus.

