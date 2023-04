Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Montagmittag freundlich

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 69,90 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 70,01 EUR. Bei 69,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien beläuft sich auf 559.016 Stück.

Bei 75,92 EUR markierte der Titel am 06.03.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 7,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 15.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 39,27 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,92 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 17.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,72 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 11,82 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41.003,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 43.389,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 28.04.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 26.04.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 12,19 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com