Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Blick

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 74,05 EUR.

Mit einem Kurs von 74,05 EUR zeigte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,44 EUR. Der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 73,77 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 941.347 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,45 EUR erreichte der Titel am 08.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 55,08 EUR am 31.10.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 34,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 5,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,93 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 94,10 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,72 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 40,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 41,00 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 30.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 25.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 11,72 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

