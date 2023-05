Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) büßt am Nachmittag ein

Um 15:52 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 69,92 EUR ab. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 69,58 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,75 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.419.899 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2023 auf bis zu 75,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 15.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 28,22 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 90,91 EUR an.

Am 28.04.2023 äußerte sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 34.858,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 37.516,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 27.07.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 24.07.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,74 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler-Truck-Chef warnt vor China-Abhängigkeit bei Batterien - Daimler Truck-Aktie gewinnt

Autobauer fordern Aufschub bei Brexit-Vereinbarung zu Ursprungsregeln

Mercedes-Benz-Aktie profitiert: Analyst von Goldman Sachs sieht mehr Kurspotenzial bei Mercedes-Benz

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com