Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagmittag in Grün

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:48 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 65,98 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 66,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 65,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 895.080 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 77,45 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 55,08 EUR. Dieser Wert wurde am 31.10.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 16,52 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 94,22 EUR.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 3,69 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,87 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,52 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 11,74 EUR je Aktie in den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Büchern.

