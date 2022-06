Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) fällt am Mittag

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 24.06.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 57,01 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 56,86 EUR. Bei 58,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.329.595 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 54,67 EUR am 07.03.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 4,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,20 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,36 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41.017,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 34.858,00 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz für Q2 2022 wird am 27.07.2022 erwartet. Am 26.07.2023 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,48 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie verliert: Daimler Truck bleibt trotz Konjunktursorgen optimistisch - Preiserhöhung wegen steigender Kosten

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Mercedes-Benz-Aktie schließt höher: Gericht sieht Klage von Umweltschützern gegen Mercedes kritisch - Asienexperte Paul Gao zum Strategiechef ernannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com