Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagvormittag mit Abschlägen

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 24.06.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 58,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 58,92 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 128.935 Aktien.

Am 17.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,29 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 54,67 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,20 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 27.04.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS von 3,36 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 34.858,00 EUR, gegenüber 41.017,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,02 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 27.07.2022 erwartet. Am 26.07.2023 wird Mercedes-Benz Group (ex Daimler) schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,48 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie verliert: Daimler Truck bleibt trotz Konjunktursorgen optimistisch - Preiserhöhung wegen steigender Kosten

Diese Unternehmen sind Teil der ewigen DAX-Liga

Mercedes-Benz-Aktie schließt höher: Gericht sieht Klage von Umweltschützern gegen Mercedes kritisch - Asienexperte Paul Gao zum Strategiechef ernannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com