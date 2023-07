Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Mittag gestärkt

Blick auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Kurs

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 71,35 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 71,35 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie sogar auf 71,47 EUR. Bei 71,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 390.200 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Bei 76,10 EUR markierte der Titel am 16.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,66 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei 50,65 EUR fiel das Papier am 12.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 91,36 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,69 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,26 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.516,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 34.858,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 24.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 12,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

