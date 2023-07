Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

So bewegt sich Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,20 EUR an der Tafel.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 71,20 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 71,49 EUR zu. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,69 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 682.235 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 6,88 Prozent Luft nach oben. Bei 50,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 91,36 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Am 28.04.2023 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS belief sich auf 3,69 EUR gegenüber 3,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 37.516,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) einen Umsatz von 34.858,00 EUR eingefahren.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 27.07.2023 vorlegen. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

