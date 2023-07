Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Montagvormittag tiefer

Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 71,11 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 71,11 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 70,69 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 71,10 EUR. Bisher wurden heute 37.879 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 7,02 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 50,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 40,39 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 91,36 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 28.04.2023 vor. Es stand ein EPS von 3,69 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,26 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37.516,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,63 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 34.858,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 27.07.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 24.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,83 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie etwas schwächer, Volvo Cars-Aktie stark: Exane-Analysten stufen Mercedes ab - Empfehlung für Volvo Cars

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Daimler Truck-Aktie in Grün: Daimler Truck kann operativ mehr als erwartet zulegen