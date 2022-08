Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag tiefer

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,5 Prozent auf 55,89 EUR. Im Tief verlor die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 55,65 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 56,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 427.272 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,90 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 28,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 50,19 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 11,36 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 85,60 EUR an.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 27.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 36.440,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 43.482,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 26.10.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Experten taxieren den Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,53 EUR je Aktie.

