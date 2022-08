Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 55,71 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 55,56 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 56,30 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 900.103 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.02.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,49 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 50,19 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 11,00 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,60 EUR aus.

Am 27.07.2022 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,81 EUR je Aktie vermeldet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.440,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.10.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 26.10.2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 11,53 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com