Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag zu

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 57,35 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 57,35 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zog in der Spitze bis auf 57,53 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,11 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.094.145 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,05 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2024 auf bis zu 54,05 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,75 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 5,30 EUR an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,66 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 78,05 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,34 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38,24 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,74 Mrd. EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 23.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,58 EUR fest.

