Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am Mittwochmittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 51,27 EUR.
Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 1,3 Prozent auf 51,27 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bisher bei 51,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 269.658 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 63,17 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie derzeit noch 23,21 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (45,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 11,06 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,62 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Experten gaben als mittleres Kursziel 59,68 EUR an.
Am 30.07.2025 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) mit einem Umsatz von insgesamt 33,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent verringert.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 23.10.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,81 EUR je Aktie belaufen.
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
