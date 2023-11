Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 58,40 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 58,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 58,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,00 EUR. Bisher wurden heute 1.081.141 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gehandelt.

Bei 76,10 EUR erreichte der Titel am 16.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Bei einem Wert von 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,68 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 85,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,44 EUR gegenüber 3,66 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 37.200,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37.716,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.02.2024 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 12,86 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

