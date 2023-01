Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 67,73 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 67,83 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,49 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 67,57 EUR. Zuletzt wechselten 38.469 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 17.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 14.07.2022 Kursverluste bis auf 50,19 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 34,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,83 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,66 EUR gegenüber 1,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,91 Prozent auf 37.716,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 40.083,00 EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 17.02.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,83 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Trading Idee: Mercedes-Benz - Bärische Tageskerze

NADSDAQ-Titel Tesla-Aktie: Irreführende Angaben zur Reichweite bescheren Tesla hohe Geldstrafe

Mercedes-Aktie legt leicht zu: Mercedes schüttet Mitarbeitern Rekordprämie aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com