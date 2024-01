Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 60,07 EUR.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 60,07 EUR. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 60,02 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 442.368 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,10 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.06.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ist somit 26,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 80,00 EUR je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,44 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 37.200,00 EUR, gegenüber 37.716,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,37 Prozent präsentiert.

Am 22.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in Höhe von 12,94 EUR im Jahr 2023 aus.

