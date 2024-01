Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 59,59 EUR.

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,9 Prozent auf 59,59 EUR ab. In der Spitze büßte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 59,40 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 60,60 EUR. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.385.365 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.06.2023 bei 76,10 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit einem Verlust von 7,57 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 80,00 EUR.

Am 26.10.2023 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,44 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,66 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 37.716,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 37.200,00 EUR.

Am 22.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Gewinn in Höhe von 12,94 EUR je Aktie aus.

