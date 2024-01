Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 60,55 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 60,55 EUR nach. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 60,42 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 60,60 EUR. Von der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.967 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,10 EUR) erklomm das Papier am 16.06.2023. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 20,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 31.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 55,08 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 80,00 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.10.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,66 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.200,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37.716,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 22.02.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

In der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 12,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Zuschläge

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 letztendlich freundlich

Optimismus in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen